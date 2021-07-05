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"Вектор" выпустит на рынок вакцину Aurora-CoV

&quot;Вектор&quot; выпустит на рынок вакцину Aurora-CoV

Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона-Н", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, после клинических испытаний выйдет под брендом Aurora-CoV.

"Роспатент принял решение о регистрации товарного знака Aurora-CoV. <…> Товарный знак Aurora-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины "ЭпиВакКорона" - вакцины "ЭпиВакКорона-Н", которая в настоящее время проходит клинические исследования", - говорится в сообщении.

Заявка на регистрацию товарного знака поступила от "Вектора" 18 июня 2021 года.

"Регистрация товарного знака на запатентованный продукт дает значительные преимущества при его продвижении как на российском, так и на зарубежном рынках", - отметил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

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Вестник Кавказа

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