Азербайджанский мугам познакомил москвичей со средневековой восточной лирикой на Чеховском фестивале

3 и 4 июля зрители международного театрального фестиваля имени Чехова в Москве наслаждались необыкновенными концертами. Ансамбль народного артиста Азербайджана Алима Гасымова представил на их суд музыкальную композицию "Мир воздвигнут на любви". В её основу легли стихи средневековых поэтов Востока. Музыкально - поэтическое представление прошло на сцене Московского международного Дома музыки.

Всемирно известный исполнитель мугама Алим Гасымов побывал со своим коллективом почти во всех странах мира. Мугам - это один из основных жанров азербайджанской традиционной музыки, многочастное вокально-инструментальное произведение, являющееся классическим музыкально-поэтическим искусством азербайджанского народа. В 2008 году на заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия, проходившем в Стамбуле, азербайджанский мугам был внесён в список нематериального культурного наследия человечества.