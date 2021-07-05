Мурашко: в России создаются цифровые генетические паспорта граждан

Минздрав России работает над созданием цифрового профиля пациента и генетического паспорта, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Формирование цифрового профиля пациента - еще одна задача, причем в этом году, в рамках диспансеризации населения, будет уже создана информационная система, которая будет формировать цифровой профиль пациента. То есть фактически мы переходим к формату, когда информационная система будет подсказывать врачу, с каким пациентом и как работать", - пояснил глава Минздрава на встрече со студентами вузов и колледжей в Уральском государственном медицинском университете в Екатеринбурге.

Он отметил, что сейчас система здравоохранения "движется по пути профилактической направленности" и раннего выявления заболеваний.

"Сейчас у нас стартует еще один проект, когда мы, в том числе у новорожденного, делаем генетический профиль, делаем полногеномное секвенирование и уже с помощью биоинформационных технологий создаем своего рода цифровой паспорт, оцифрованный генетический паспорт человека", - рассказал Мурашко.