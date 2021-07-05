Пытавшийся обмануть пенсионерку телефонный мошенник стал ее жертвой

В Челябинске 70-летняя преподавательница иностранных языков заработала 500 рублей, пообщавшись по телефону с телефонным мошенником, выдававшим себя за сотрудника банка.

Аферист позвонил пенсионерке и сообщил ей, что ее счет пытаются взломать. Он настаивал, что средства необходимо срочно перевести на безопасный счет.

Однако "жертва" оказалась не так легковерна. Зная, что у нее на счету всего 50 рублей, пенсионерка решила проучить мошенника. Она заявила ему, что их разговор вот-вот прервется из-за нехватки денежных средств на мобильном.

Испугавшись, что "жертва" сорвется с крючка, злоумышленник перевел ей 500 рублей. А после того, как пенсионерка рассказала ему, сколько денег на ее счету, мошенник бросил трубку, передает "Dоступ 1".