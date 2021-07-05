Новый госпиталь для больных COVID-19 откроют в Кабардино-Балкарии

Руководство КБР из-за роста заболеваемости COVID-19 откроет новый госпиталь для больных инфекцией на базе одной из больниц Нальчика, сообщает Минздрав республики.

"Городская клиническая больница №2 сегодня приостанавливает госпитализацию пациентов и проведение плановых операций. На базе медицинской организации будет развернут госпиталь особо опасных инфекций", - сказано в сообщении.

Отмечается, что изменения в режиме работы больницы связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки и продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом.

"Для получения своевременной медицинской помощи по профилям "хирургия", "урология" и "гинекология" пациенты будут маршрутизированы в другие медицинские учреждения КБР", - уточнили в ведомстве.