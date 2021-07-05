Ливни срывают сбор урожая в Крыму

В Крыму из-за сильных ливней прервали уборку зерновых, из-за ливней, сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.

Накануне были подтоплены около 40 га сельхозугодий в Бахчисарайском районе, масштаб подтоплений в Красногвардейском, Раздольненском и Первомайском районах еще устанавливается.

"Мониторинг состояния посевов в республике продолжается, определяется степень пострадавших площадей. При выявлении территорий, на которых произошла гибель посевов, поля будут признаны зоной чрезвычайной ситуации, Минсельхоз Крыма в этом случае направит соответствующие документы о понесенных тратах в федеральное ведомство", - написал Рюмшин в Facebook.

Сумма ущерба и его возмещения будет определяться позже, добавил крымский министр.