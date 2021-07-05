Первая профессиональная ассоциация чтецов Корана появилась в России

В России открыли первую профессиональную ассоциацию чтецов Корана. Инициатором выступил Совет по исламскому образованию, сообщает пресс-служба Духовного собрания мусульман страны.

"В России создана первая профессиональная ассоциация хафизов Корана. В ассоциацию вошли 12 регионов России: Татарстан, Чечня, Дагестан, Саратов, Иваново, Мордовия, Пенза, Пермь, Кемерово, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Крым. Инициатором создания данной организации выступил Совет по исламскому образованию РФ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что членами ассоциации стали представители по делам Корана в муфтиятах и центров хафизов. Руководителем ассоциации избран директор казанского Центра подготовки хафизов Корана имени Усмана ибн Аффана Абдуррашид Фаизов.