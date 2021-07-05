В Гидрометцентре сообщили о непогоде в СКФО и на юге России до конца недели

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, о том, какая погода ждет во вторник жителей российского юга и Кавказа.

Непогода с сильными ливнями и ветром не оставит регион в покое.

"На завтра в Северокавказском Федеральном округе, включая Дагестан, сохраняется сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра. В Крыму тоже сильные дожди, гроза, град", - сообщила синоптик в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа".

Сильный дождь, гроза, град, ветер 15-25 м/с ожидаются 6 и 7 июля в Астраханской и Волгоградской областях. Аналогичная погода в ближайшие дни будет в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, на Кубани.

"По прогнозу, на севере европейской России прогнозируется антициклон. По югу должна сохраниться эта неустойчивость. Это такая блокирующая ситуация", - пояснила Марина Макарова.

Во второй половине недели регион ждет передышка, связанная с опусканием антициклона на юг. "Но по Крыму все равно на конец недели прогнозируют дожди. И в Сочи тоже кратковременные дожди. А их интенсивность нужно будет уточнять", - констатировала синоптик.

Напомним, сильные ливни пришли на Кубань, Крым и в республики Северного Кавказа накануне. Основной удар стихии пришелся на Адлерский район Сочи.