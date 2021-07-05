В Нур-Султане открыли сквер, посвященный спасателям

В рамках празднования 30-летия Дня Независимости Казахстана и Дня города в Нур-Султане торжественно открыли сквер "Құтқарушылар саябағы" с участием главы МЧС республики Юрия Ильина и мэра столицы Алтая Кульгинова.

В церемонии также приняли участие ветераны органов гражданской защиты, родственники сотрудников погибших во время исполнения служебных обязанностей, а также приглашенные гости.

Сквер расположен на пересечении улиц Адольфа Янушкевича и Александра Пушкина, площадь которого составляет 3404 кв м, построен в честь пожарных и спасателей, а также погибших сотрудников.

В парке установлен памятник в виде пожарного, который выражает благодарность в адрес тех героев, которые рискуют своими жизнями ради спасения людей.