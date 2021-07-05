Дым от лесных пожаров в России окутал Петропавловск

На севере Казахстана появился смог из-за лесных пожаров в России, в Петропавловске наблюдается дымка и характерный запах гари.

"В настоящее время в Курганской области проводится ликвидация 16 лесных пожаров, из которых три - на территориях, примыкающих к сопредельным территориям Северо-Казахстанской области. Направление ветра - в сторону Петропавловска", - проинформировали в пресс-службе ДЧС Северо-Казахстанской области.

В регионе также наблюдаются природные пожары - горит степь. "Горит 400 гектаров степи в Уалихановском районе, возле села Аккудук и 630 га в Тайыншинском районе, в окрестностях села Талдыколь. Задействовано 13 единиц техники и более 30 человек личного состава", - добавили в ведомстве.