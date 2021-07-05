МГУ не допустит к работе непривитых от COVID-19 сотрудников

Невакцинированные работники Московского государственного университета с 5 июля не смогут присутствовать на работе, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

"Штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации. В то же время допускается присутствие на рабочих местах сотрудников, привитых первым компонентом", - говорится на сайте университета.

В сообщении отмечается, что в Медицинском научно-образовательном центр МГУ заработали пункты вакцинации от COVID-19, а также запущен сервис электронной записи на прививку.

"В сложное время нарастания масштаба пандемии всем людям Московского университета, от студента до профессора, от лаборанта до доктора наук следует с повышенным вниманием относиться к соблюдению противоэпидемиологического режима, а также принять решение о вакцинации, если этого еще не сделано. Именно мы, люди науки, должны показывать пример ответственного выбора, демонстрировать взвешенный и рациональный подход к вопросам защиты своего здоровья, жизни и благополучия родных и близких", — приводятся в заявлении слова ректора МГУ Виктора Садовничего.