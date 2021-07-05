"Шахтер" расстался с российским защитником и вратарем

Футбольный клуб "Шахтер" Караганда покинули вратарь Тимурбек Закиров и российский защитник Евгений Гапон. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице команды в соцсети "ВКонтакте".

Оба игрока разорвали контракты по обоюдному согласию.

Напомним, Закиров стал игроком "Шахтера" зимой 2020 года. За это время он провел 20 матчей, пропустил 28 мячей.

Гапон присоединился к карагандинскому клубу в мае 2021 года. На его счету 9 матчей.