Стадион в Калининграде во время матча за Суперкубок России заполнят на 70%

Матч за Суперкубок России по футболу между "Зенитом" и "Локомотивом" смогут посетить 24,6 тыс зрителей. Об этом сообщил начальник управления информационной политики правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

"Вышел протокол оперативного штаба, в нем написано: "Разрешить проведение матча за Олимп - Суперкубок России по футболу с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и максимальной заполняемостью трибун не более 70%"", - цитирует его ТАСС.

Лысков отметил, что перед входом на стадион у болельщиков будут измерять температуру, а также обяжут присутствовать на трибунах в медицинских масках.

Напомним, встреча за Суперкубок России состоится в Калининграде 17 июля. Максимальная вместимость стадиона "Калининград" составляет 35 212 тыс.