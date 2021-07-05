Сочи ушел под воду (ВИДЕО)

Накануне в Сочи начался сильный ливень с ураганным ветром, непогода бушует до сих пор. По прогнозам синоптиков, ясное небо над курортом покажется не раньше среды.

"Количество выпавших осадков за день 04.07.21 и ночь 05.07.21 составило: на побережье 46 - 98 мм (около месячной нормы), в предгорной зоне 96 - 158 мм, в Красной Поляне - 41 мм, в горах - 37 - 46 мм", - сообщают синоптики.

В Сочи объявлено штормовое предупреждение, над морем периодически появляются смерчи, в горах ожидается сход селевых потоков. Произошел подъем уровня воды в реках Мацеста, Хоста, Кудепста, Херота, Псоу, Мзымта до неблагоприятных отметок, подтоплена часть улиц, жителей просят быть готовыми к экстренной эвакуации. Закрыты пляжи, отменены экскурсии, несколько гостиниц подтоплены.

Сильный ветер повалил 34 дерева, в Адлерском районе упавшее дерево убило молодого человек. Без электричества остаются семь населенных пунктов. Течение несет по затопленным улицам автомобили. На пляж в Адлере выбросило яхту.

Уже четыре самолета не смогли сесть в аэропорту Сочи из-за стихии. Очевидцы делятся в соцсетях видео из затопленного города.

Как отметила в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, юг России в настоящее время находится в депрессии. "Депрессия – это область пониженного давления, и она уже долгое время преобладает на нашем юге. В условиях депрессии там периодически возникают циклоны, которые усиливают термодинамическую неустойчивость в атмосфере, в целом характерную для южных широт и их температурного фона, особенно рядом с морем. Температура поверхности моря уже очень высокая для этого времени года, оно хорошо прогрелось, несмотря на дожди, и в результате идет интенсивное испарение, а термодинамическая неустойчивость способствует тому, что очень быстро перемешиваются воздушные массы по вертикали. Итог – с относительной постоянностью формируются мощные кучевые дождевые облака", - рассказала она.

"На Кавказе эффект усиливается вынужденным подъемом воздуха вдоль склонов гор. Поэтому дожди здесь имеют такую большую повторяемость и такую интенсивность. В итоге все складывается воедино – высокий температурный фон, большое количество влаги, поступающей с поверхности Черного моря и циклоническая активность в области депрессии. Относительно холодный воздух с больших высот, из стратосферы, спускается вниз и сталкивается с большим теплом у земли вблизи моря. По климату в целом в этом регионе большие и продолжительные дожди естественны", - добавила Марина Макарова.

Метеоролог сообщила, что завтра на Кавказе и вокруг него сохранится дождливая погода. "В Северокавказском Федеральном округе, включая Дагестан, 6 июля будут ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра. В Крыму также сильные дожди, гроза и град. Аналогично в Южном Федеральном округе, включая Астраханскую и Волгоградскую области. То есть сейчас сложилась такая блокирующая ситуация, и в ближайшие дни все время следить за обновлением прогнозов. К концу недели возможно опускание антициклона с севера европейской части России на юг, тогда будет передышка. При этом в Крыму дожди прогнозируются всю неделю", - заключила эксперт.