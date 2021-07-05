В ООН предсказывают восстановление туризма после массовой вакцинации

Всемирная туристская организация (ВТООН) заявила, что высокий уровень вакцинации населения от коронавируса COVID-19 и более широкое внедрение цифровых технологий приведут к росту международного туризма.

"Те направления, где уровень вакцинации выше, и где правительства способны работать вместе над согласованными правилами, имеют больше возможностей для возобновления туризма, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВТООН.

В организации также обращают внимание на то, что региональные различия в отношении ограничений на поездки сохраняются. Полностью закрыты 70% всех направлений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по сравнению с всего 13% в Европе, 20% в Северной и Южной Америке, 19% в Африке и 31% на Ближнем Востоке.

В большинстве случаев ограничения на поездки продолжают действовать в отношении полностью вакцинированных пассажиров, которые получили две дозы утвержденной вакцины. Ожидается, что в ближайшие недели ситуация существенно изменится, передает ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 183 млн, из них более 3,9 млн человек скончались. В России выявлено 5 635 294 случая заражения.