План по вакцинации выполнен в Подмосковье почти на 50%

В Московской области успешно выполняется план по вакцинации населения - прививку получили почти 1,8 млн человек, сообщила зампред правительства и министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

"На текущий момент у нас вакцинировано практически 1,8 миллиона человек, план по вакцинации у нас в области выполнен на 48,5%", - заявила она в ходе оперативного совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с министрами и главами округов.

Московская область занимает третье место по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом, с середины июня по суточному приросту региона занимает второе место.