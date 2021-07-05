Валерий Меладзе рассказал, что получил грузинский паспорт

Популярный российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе стал обладателем грузинского паспорта. Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак в передаче "Осторожно: Собчак".

Также Меладзе ответил на вопрос ведущей, где его родина. "Недавно на одной встрече были представители разных стран. Я поднял тост и сказал, что родился и вырос я в Грузии, учился в институте и аспирантуре на Украине, живу я в России. У меня в сердце ко всем этим странам и народам любовь, поэтому сердце мое разрывается на самом деле", – заявил он.

Меладзе подчеркнул, что в Грузии очень любят русских, на это указывает популярность страны у российских туристов.