Вынесен приговор террористу, готовившему массовые расстрелы в Москве

Главарю ячейки запрещенной в России террористической организации ИГИЛ дали 21 год колонии, сообщает пресс-служба ФСБ.

"ФСБ пресечена деятельность гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона, который, находясь на территории Сирии в составе запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, в целях совершения террористических актов в Москве организовал законспирированную ячейку данной террористической структуры", - говорится в сообщении.

Под его главенством члены террористической организации купили оружие и изготовили самодельные взрывчатки.

Спецслужбы накрыли бандитскую ячейку в 2016 году. Участники были приговорены к длительным срокам, однако лидеру боевиков удалось скрыться. Его задержали в октябре прошлого года.