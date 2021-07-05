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Марокко вводит карантин для непривитых российских туристов

Марокко вводит карантин для непривитых российских туристов

В Марокко ужесточили правила въезда для россиян.

Россия из-за сложной ситуации с коронавирусом внесена в группу стран "Б". С 7 июля российские туристы, в том числе вакцинированные, должны предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 48 часов до въезда. Затем непривитые или не прошедшие вакцинацию полностью россияне будут отправляться на 10-дневный карантин, на девятый день они будут сдавать повторный ПЦР-тест.

Карантин не обязателен для туристов, имеющих сертификат о вакцинации, одобренным в Марокко препаратом (например "Спутник V"), пишет "Интерфакс".

Отметим, ужесточение правил въезда происходит спустя три недели после их смягчения.

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Вестник Кавказа

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