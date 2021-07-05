Песков сообщил, до каких пор будут продолжаться консультации ОПЕК+

Консультации по линии ОПЕК+ будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут консенсус. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

При этом представитель Кремля не стал комментировать сам ход консультаций по линии ОПЕК+. "Там продолжается работа, и, конечно, эта работа не может вестись в каком-то публичном формате", - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе министры стран ОПЕК+ на протяжении трех дней пытались договориться об уровнях нефтедобычи с августа, а также о продлении действующего соглашения после апреля 2022 года. Из-за позиции ОАЭ, которые требуют пересмотра параметров соглашения по сокращению добычи, переговоры ОПЕК+ несколько раз переносились. Новая встреча министров состоится сегодня в 16:00 (мск).