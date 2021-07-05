Экстренное предупреждение распространили в Сочи из-за ливня

МЧС РФ по Краснодарскому краю порекомендовало туристам в Сочи временно отказаться от купания в море, выхода на набережные, в горы и леса.

Ведомство опубликовало экстренное предупреждение в связи с надвигающимися ливнями с грозой и градом, а также усилением ветра.

"Рекомендации для туристов в случае возникновения ЧС: Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует соблюдать меры безопасности в период прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений: ограничить выход в горно-лесную местность; воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы; воздержаться от экскурсий, проводимых в море и горной местности", - сказано в сообщении.

Граждан также попросили не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не находиться и не парковать машины рядом с рекламными щитами, слабоукрепленными конструкциями, линиями электропередачи и деревьями.

"Туристам, которых опасные гидрометеорологических явления застали в горах, необходимо оставаться на месте, чтобы переждать пик непогоды, постараться найти укрытие", - предупредили в МЧС.