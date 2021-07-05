Кремль: Россия не намерена вводить войска в Афганистан

Россия и Афганистан не обсуждают вопрос о вводе в эту страну воинского контингента, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Никаких обсуждений на этот счет не ведется", - заверил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что ситуация в Афганистане после вывода оттуда войск США и их союзников вызывает обеспокоенность.

"По мере того, как будет развиваться ситуация - а она развивается не лучшим образом - будут приниматься нашими военными, пограничниками какие-то решения", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Россия отправить в Таджикистан на границу с Афганистаном контингент.

Минувшей ночью под натиском боевиков движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных.

Талибы полностью контролируют несколько уездов провинции Бадахшан в Афганистане, имеющих общую границу с Таджикистаном.