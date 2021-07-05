В Волгограде ребенок умер от удара током в душевой кабине
Четырехлетняя девочка погибла во время купания дома в Волгограде. Причиной смерти ребенка стал удар током.
Следственное управление СК РФ по региону сообщает, что следователи устанавливают обстоятельства гибели девочки, пишет «Интерфакс».
"Установлено, что к душевой кабине был подключен водонагревательный котел. Причиной трагедии могли стать неисправность либо неправильная эксплуатация этого электрического прибора", - уточнили правоохранители.
Вестник Кавказа
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