В Волгограде ребенок умер от удара током в душевой кабине

Четырехлетняя девочка погибла во время купания дома в Волгограде. Причиной смерти ребенка стал удар током.

Следственное управление СК РФ по региону сообщает, что следователи устанавливают обстоятельства гибели девочки, пишет «Интерфакс».

"Установлено, что к душевой кабине был подключен водонагревательный котел. Причиной трагедии могли стать неисправность либо неправильная эксплуатация этого электрического прибора", - уточнили правоохранители.