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В Волгограде ребенок умер от удара током в душевой кабине

В Волгограде ребенок умер от удара током в душевой кабине

Четырехлетняя девочка погибла во время купания дома в Волгограде. Причиной смерти ребенка стал удар током.

Следственное управление СК РФ по региону сообщает, что следователи устанавливают обстоятельства гибели девочки, пишет «Интерфакс».

"Установлено, что к душевой кабине был подключен водонагревательный котел. Причиной трагедии могли стать неисправность либо неправильная эксплуатация этого электрического прибора", - уточнили правоохранители.

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Вестник Кавказа

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