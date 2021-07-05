Александр Артамонов: Россия заставит Армению передать Азербайджану все карты минных полей

Армения безусловно передаст Азербайджану все существующие у нее карты минных полей, поскольку этот процесс контролирует Россия, заявил сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру", ведущий программы "Контрольный выстрел" Александр Артамонов. Напомним, в эти выходные глава российской миротворческой миссии Рустам Мурадов лично привез в Баку выданные Арменией карты минных полей Физулинского и Зангиланского районов Азербайджана.

Эксперт прежде всего обратил внимание на значимость российского влияния на Армению в вопросе минных карт. "Россия играет первостатейную роль в этом процессе. Наряду с турецкими миротворцами Россия с самого начала выступила гарантом исполнения ноябрьского Заявления, зафиксировавшего окончание войны, а непреложным условием прекращения боевых действий являлся очистки территорий от мин. Поэтому отказ Армении от передачи карт минных полей ставит под удар роль, которую играет и желает продолжать играть Россия в Закавказье", - сообщил он.

"В результате 44-дневной войны не только Азербайджан укрепился в статусе сильной региональной страны, но и Россия утвердила себя в роли основного медиатора по региону, частично разделив обязанности с Турцией. Если бы Армения не стала передавать карты минных полей, встал бы вопрос о том, может ли Россия играть столь существенную роль или же ее полномочия останутся только на бумаге. И в связи с этим сам факт передачи карт является важным не только для Азербайджана, но и для России, и это дает надежду на то, что и далее азербайджанские политики будут опираться на Россию в выстраивании своей региональной политики", - пояснил Александр Артамонов.

Военный обозреватель выразил уверенность в том, что за счет влияния России на Армению процесс выдачи карт минных полей будет доведен до конца. "Есть мины, для которых карты не составлялись – это те, что были заложены в ходе боевых действий, в спешке, во время отступления. Но есть и стационарные минные поля, заложенные в годы оккупации, у них карты точно есть. И эти карты обязательно будут переданы Азербайджану. Если бы Армения стала этому сопротивляться, то лишилась бы России в качестве главного поставщика вооружений и в качестве главного партнера, который в целом стабилизирует состояние этой республики", - подчеркнул он.

Нынешняя внутриполитическая ситуация в Армении, где в результате внеочередных парламентских выборов была подтверждена легитимность власти Никола Пашиняна, дает надежду на предсказуемость Еревана в послевоенных процессах. "Россия не могла бы никак сохранять и расширять свое влияние на Армению, если бы там победили силы, открыто враждебные и России, и Азербайджану, да и самой Армении. В частности, я говорю о Франции, достаточно четко себя показавшей и в 44-дневную войну и в послевоенный период (французский след явно отслеживался в предвыборное время на территории Еревана). Утверждение у власти Никола Пашиняна с колоссальным разрывом позволяет теперь России считать, что Пашинян обязан выполнять все обязательства, которые он взял на себя в Москве и не только, позволяет сохранить российское военное присутствие на территории Армении", - отметил эксперт.

"Победа Пашиняна – следствие консенсуса людей в Армении, уставших от войны. Те, кто живут в Армении, а не где-то еще, не желают больше воевать, они поняли, что сейчас это очень плохой сценарий для них лично и для их страны. При этом война также не выгодна ни Азербайджану, ни России. Поэтому теперь Россия через Никола Пашиняна будет проводить свою линию и добиваться как в своих интересах, так и в интересах всего региона полного соблюдения всех договоренностей со стороны Армении", - заключил Александр Артамонов.