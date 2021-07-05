Порье пообещал побить Макгрегора

Боец UFC в легком весе Дастин Порье уверен, что одержит победу в третьем бою над бывшим чемпионом организации в двух дивизионах Конором Макгрегором.

Он отметил, что быстро согласился на еще один реванш с ирландцем.

"Если я лучший в мире, то я побью Конора и буду бороться за пояс. Я азартный человек и верю в свои боевые навыки", – цитирует Порье Sports.ru.

Поединок Дастина Порье против Конора Макгрегора состоится 10 июля в Лас-Вегасе.