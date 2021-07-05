Пляжи Сочи закрыты из-за непогоды

В пресс-службе Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края проинформировали о закрытии пляжей в Сочи. Здесь с утра идет ливни, наблюдаются подтопления.

"В связи с непогодой в Сочи объявлено штормовое предупреждение, пляжи в настоящее время закрыты. Усилено дежурство спасателей", - проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что от разгула стихии пляжи не пострадали – на местах ведутся работы по уборке пляжной мебели. "У нас ничего не разбросало, всю легкую мебель, которая могла пострадать, мы убрали заранее", - сообщили ТАСС на пляже Куба в микрорайоне Мамайка, отметив, что в настоящее время ветер стих, однако шторм продолжается.