Тунис ужесточил правила въезда для россиян

Власти Тунис вводят новые правила въезда для туристов, сообщает АТОР.

Теперь все путешественники, в том числе полностью вакцинированные, обязаны предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста.

Справку с датой и QR-кодом нужно показывать дважды - при регистрации в аэропорту вылета и на пункте пропуска по прибытии в аэропорты Туниса.

Нововведения не коснутся детей до 12 лет. Организованные группы туристов могут въезжать в страну по старым правилам вплоть до 10 июля. У клиентов туркомпаний есть несколько дней, чтобы подготовиться к новым условиям въезда.

Правила стали строже из-за сложной эпидемиологической ситуация в России, а также из-за выявления случаев поддельных справок о вакцинации.

Между Россией и Тунисом летают только грузопассажирские рейсы, официально авиасообщение не возобновлено.