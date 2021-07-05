Президент России выразил соболезнования в связи со смертью кинорежиссера Меньшова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью кинорежиссера Владимира Меньшова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в ближайшее время глава государства направит соответсвующую телеграмму родным и близким кинорежиссера.

Ранее сообщалось, что сегодня на 82-м году жизни скончался советский и российский кинорежиссер Владимир Меньшов. По данным "Мосфильм", он умер от последствий коронавирусной инфекции.

Владимир Меньшов родился в Баку 17 сентября 1931 года. В 1961 году поступил в школу-студию МХАТ имени В. Немировича-Данченко на актерское отделение, затем в 1970 году окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).

Легендарный фильм Меньшова "Москва слезам не верит" получил в 1981 году премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Режиссер снял такие картины, как "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Розыгрыш", сыграл в более чем сотни фильмов.