Пятеро жителей Урожайного угодили в ДТП

Пять человек пострадали в Левокумском округе Ставропольского края на 156 км дороги "Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды".

Согласно предварительным данным, LADA Priora двигалась из села Урожайного в Левокумское, когда водитель потерял управление автомобилем. Машина съехала в кювет и перевернулась

"В результате 5 взрослых и 15-летнего подростка доставили в больницу. Одному пассажиру назначили амбулаторное лечение, остальных госпитализировали", - говорится в сообщении ГУ МВД России по СК.

Уточняется, что все участники аварии проживают в селе Урожайном. Все обстоятельств случившегося устанавливают сотрудники дорожной полиции.