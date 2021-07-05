Главная » Новости

На "Эльбрусе" закрылся горнолыжный сезон

На &quot;Эльбрусе&quot; закрылся горнолыжный сезон

Рекордный по длительности горнолыжный сезон завершился на базе отдыха "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, сообщает администрация курорта.

Напомним, что зимний сезон стартовал 7 ноября 2020 года.

В руководстве отметили, что сезон длился 240 дней, в результате чего, "Эльбрус" вошел в число курортов с самым длинным сезоном катания.

Подчеркивается, что с 5 июля база отдыха функционирует в летнем режиме.

Ранее администрация "Эльбруса" продлевала горнолыжный сезон из-за наличия снега в горах.

660 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!