На "Эльбрусе" закрылся горнолыжный сезон

Рекордный по длительности горнолыжный сезон завершился на базе отдыха "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, сообщает администрация курорта.

Напомним, что зимний сезон стартовал 7 ноября 2020 года.

В руководстве отметили, что сезон длился 240 дней, в результате чего, "Эльбрус" вошел в число курортов с самым длинным сезоном катания.

Подчеркивается, что с 5 июля база отдыха функционирует в летнем режиме.

Ранее администрация "Эльбруса" продлевала горнолыжный сезон из-за наличия снега в горах.