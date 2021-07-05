Житель Казахстана стал первым на международном ультрамарафоне в Узбекистане

Международный трейловый марафон Zaamin Ultra прошел в нацпарке Узбекистана «Заамин» с 26 по 27 июня.

Житель Карагандинской области Казахстана Думан Бейсенаев стал первым в возрастной группе 30-39, он пробежал 21 км за 1 час 54 минуты и выиграл сертификат на 400 тыс узбекских сумов.

Участие в ультрамарафоне приняли более 600 бегунов разных возрастов и профессий. В состязании участвовали бегуны из Узбекистана, Казахстана, Украины, России, Киргизии, Азербайджана, Турции, Франции, Южной Кореи, Германии, Ливана, Нидерландов, США.