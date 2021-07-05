Академик РАН призвал сердечников прививаться

Академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества Юрий Беленков сообщил о порядке защиты от коронавируса людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием для проведения прививки", - сказал он, отметив, что вакцинация от коронавируса наоборот показана людям с проблемами с сосудами и сердцем, так как они подвержены риску тяжелого течения заболевания, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на территории России выявили еще 24,3 тыс случаев заболевания.