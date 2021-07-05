Главная » Новости

Академик РАН призвал сердечников прививаться

Академик РАН призвал сердечников прививаться

Академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества Юрий Беленков сообщил о порядке защиты от коронавируса людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

 "Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием для проведения прививки", - сказал он, отметив, что вакцинация от коронавируса наоборот показана людям с проблемами с сосудами и сердцем, так как они подвержены риску тяжелого течения заболевания, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на территории России выявили еще 24,3 тыс случаев заболевания.

895 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!