Стартовали исследования вакцины "Спутник V" для подростков

В Москве на базе двух детских больниц началось клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет, оно продлится год.

"Сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц - Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З. А. Башляевой. Для этого мы уже набрали запланированное количество участников - 100 человек. Сегодня началось медицинское обследование первых добровольцев, в которое в обязательном порядке входит ПЦР-тест", - рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Детей планируется прививать тем же препаратом, что и взрослых, но в меньшей дозировке.

"Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета этого года. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции", - пояснила Ракова.