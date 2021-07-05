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Водитель пропал в Ингури

Водитель пропал в Ингури

Второй день продолжается поисково-спасательная операции в Сванети у реки Ингури. Ранее сообщалось, что в районе села Хаиши Местийского муниципалитета водитель двигался на большой скорости по горной дороге, не справился с управлением, и машина сорвалась с моста в реку.

Согласно предварительным данным, в салоне он был один. Установлено, что потерпевший – местный житель, уроженец села Идлиани.

В настоящее время спасатели продолжают поиск пропавшего, накануне его безрезультатно искали и водолазы.

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