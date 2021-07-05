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Житель Узбекистана убил знакомого ведром

Житель Узбекистана убил знакомого ведром

В Джизакской области Узбекистана местный житель забил до смерти знакомого железным ведром. Об этом сообщили в местной прокуратуре.

Случай произошел в Гялляаральском районе вечером 1 июля.

Как отмечается, между двумя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой один из ее участников начал бить другого по голове железным ведром, пока не забил до смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело, передает Podrobno.uz.

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Вестник Кавказа

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