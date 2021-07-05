Ставрополье снова ждет шквал

На Ставрополье передали штормовое предупреждение. В пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщили о том, что в регионе 6 и 7 июля пройдут сильные дожди и грозы в сопровождение шквалистого ветра до 27 м/с.

Спасатели рекомендуют проявлять бдительность как водителям, так и пешеходам и обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.

"Отгоните личный транспорт в безопасное место. Не прячьтесь под деревьями - велик риск попадания в них молнии. Если гроза застала вас на открытой местности, ложитесь на землю, лучше в песчаный или каменный грунт. Но обязательно подальше от реки, озера, пруда", - говорится в предупреждении.