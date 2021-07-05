Британцы едут лечиться в Россию

Жители Великобритании, страдающие от рассеянного склероза, едут в Россию и Мексику для получения медпомощи, сообщает газета The Mirror.

Издание отмечает, что трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток делают лишь в нескольких больницах Соединенного Королевства, время ожидания на прохождение процедуры растягивается до одного года. Кроме того, больным необходимо соответствовать строгим критериям.

В связи с этим пациенты собирают деньги для лечения в России или Мексики.

"Моя болезнь перестала прогрессировать. Я могу пройти курс физиотерапии и уже вижу некоторые улучшения. Это вселяет в меня надежду", – цитирует издание прилетевшую в Россию в марте текущего года Джоселин Колверт.

Свою историю также рассказала и Минди Ватт, которой установили рассеянный склероз в 2014 году.

"Если бы у меня не было этого лечения, я бы уже оказалась в доме-интернате, а мои дети были бы отправлены в приемные семьи. Мне повезло", – подчеркнула она.

Женщина добавила, что уже через 14 месяцев она стала лучше ходить.

По данным газеты, еще около 120 граждан Британии также обратились в Национальный медицинский центр имени Пирогова в Москве.