Футбольный матч в Узбекистане завершился массовой дракой

Во время матча чемпионата Узбекистана по футболу произошла массовая драка.

Случай произошел накануне в ходе встречи джизакской "Согдианы" и каршинского "Насафа".

Счет в матче на 53-й минуте открыли гости - отличился игрок каршинской команды Хусаин Норчаев.

Под занавес встречи игрок "Согдианы" допустил грубость в отношения игрока "Насафа", после чего в ход пошли кулаки. Началась драка, по итогам которой судьи удалили двух игроков "Насафа" и одного игрока "Согдианы", сообщает издание "Новости Кашкадарьи".