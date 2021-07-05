Главная » Новости

Футбольный матч в Узбекистане завершился массовой дракой

Футбольный матч в Узбекистане завершился массовой дракой

Во время матча чемпионата Узбекистана по футболу произошла массовая драка.

Случай произошел накануне в ходе встречи джизакской "Согдианы" и каршинского "Насафа".

Счет в матче на 53-й минуте открыли гости - отличился игрок каршинской команды Хусаин Норчаев.

Под занавес встречи игрок "Согдианы" допустил грубость в отношения игрока "Насафа", после чего в ход пошли кулаки. Началась драка, по итогам которой судьи удалили двух игроков "Насафа" и одного игрока "Согдианы", сообщает издание "Новости Кашкадарьи".

1330 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!