В России выявили еще 24 353 случая COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 24,3 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 24 353 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3 263 (13,4%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 6 557, в Московской области - 2 651, в Петербурге - 1 828. В Крыму 337 новых случаев заболевания, в Краснодарском крае - 214, в Дагестане - 168, в Ставропольском крае - 164, в Чечне - 65, в Кабардино-Балкарии - 46, в Ингушетии - 36, в Карачаево-Черкесии- 32, в Адыгее - 31, в Северной Осетии - 28.

Суточный прирост составил 0,43%, общее число инфицированных в России достигло 5 635 294 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 14 540 человек, за весь период - 5 083 441 человек.

Умерли за сутки 654 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 138 579 человек.