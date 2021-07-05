В Москве от последствий коронавируса умер Владимир Меньшов

Народный артист РСФСР, уроженец Баку Владимир Меньшов умер 5 июля в возрасте 81 года от последствий коронавируса.

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - сообщается на сайте "Мосфильма".

На киностудии отметили, что Меньшов был по-настоящему народным режиссером, любимцем нескольких поколений.

Дата и время прощания с кинорежиссером будет названа позже.

Владимир Меньшов родился в Баку 17 сентября 1931 года. В 1961 году поступил в школу-студию МХАТ имени В. Немировича-Данченко на актерское отделение, затем в 1970 году окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).

Легендарный фильм Меньшова "Москва слезам не верит" получил в 1981 году премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Режиссер снял такие картины, как "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Розыгрыш", сыграл в более чем сотни фильмов.