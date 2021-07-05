Мантуров: в России почти 500 тыс человек в день прививаются от ковида

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о пятикратном росте темпов вакцинации в России по сравнению с началом весны.

По его словам, в настоящее время иммунизацию проходит около 500 тыс человек. В этой связи он указал на необходимость обеспечения стратегического запаса вакцин в регионах.

"Все зависит от того, какими темпами будет наращиваться темп внутренней вакцинации, - сказал он. - Мы исходили из того, что 30 млн комплектов в месяц, и это мы говорили в мае, нам достаточно будет в том числе и для поставки на экспорт".

Министр отметил также, что в России 36,7 млн комплектов вакцин от коронавируса уже введено в оборот, в июле планируется производство еще 30 млн комплектов доз вакцин.