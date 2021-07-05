В Минэнерго готовят меры на случай ухудшения ситуации на рынке топлива

Минэнерго РФ разрабатывает меры на случай ухудшения ситуации на рынке топлива, но пока ситуация стабильная, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин в кулуарах форума "Иннопром", пишет ТАСС.

"Министерство энергетики постоянно мониторит состояние рынка нефтепродуктов, а также необходимые меры и инструменты потенциальные для того, чтобы обеспечить его стабильность. Сейчас ситуация достаточно стабильная, но набор мер, который может быть использован в случае ухудшения ситуации - он остается открытым", - заявил Сорокин.

В случае ухудшения ситуации возможно введение ограничений на экспорт бензина в России.

Сорокин также добавил, что дополнительная корректировка демпфера сейчас не прорабатывается.

В настоящее время Минэнерго и ФАС проработают возможность увеличения в третьем квартале 2021 года минимально допустимого объема продажи бензина и дизеля на бирже на 1%.

Отметим, что по данным Росстата, средние цены на бензин в России растут выше инфляции примерно на 0,5%.