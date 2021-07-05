ИГИЛ готовила в России серию терактов

В России в конце июня и начале июля предотвращена серия терактов, которые планировались членами запрещенной международной террористической организации ИГИЛ в регионах страны, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что в результате спецопераций ликвидированы шесть и задержаны двое преступников.

В конце июня задержан житель Москвы, готовивший со своим сообщником из Астраханской области одновременные нападения на граждан с применением оружия. Террорист в Астрахани оказал вооруженное сопротивление и был убит.

Помимо того, 1 июля сотрудники ФСБ и МВД задержали гражданина России, который готовил теракт в общественном месте в Москве.

Напомним, 3 июля в Нальчике и Баксанском районе КБР были заблокированы пять представителей экстремистской группировки, которые планировали рейды "с использованием огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств в отношении объектов официального исламского духовенства региона".

При задержании боевики оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. Ранее о спецоперации объявил Национальный антитеррористический комитет, однако в ведомстве не сообщали о готовящихся нападениях.

"Возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям: приготовление к террористическому акту, участие в деятельности террористической организации, а также незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств Уголовного кодекса Российской Федерации", - сообщили в ФСБ, добавив, что личности бандитов в интересах следствия не разглашаются.