Синоптики рассказали, когда в Узбекистане отступит аномальная жара

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на эту неделю, столбики термометров опустятся ниже 40 только к выходным.

"В течение большей части недели по Узбекистану продолжится вынос сухого и горячего воздуха с районов Ирана. Температура воздуха составит ночью 25-27 градусов, в дневные часы – от 41 до 43 градусов, по северу, югу и пустынной зоне – до 44-46 градусов, что превышает среднемноголетние значения на 5-8 градусов", – сообщили синоптики.

С пятницы начнется заход в республику относительно свежего и прохладного воздух с районов Поволжья. Температура понизится до 37-40 градусов почти по всему Узбекистану.

В выходные температура опустится еще немного, даже в южных районам будет чуть меньше 40 градусов.

В течение недели возможны небольшие дожди в предгорных и горных районах, а также по равнинной территории Ташкентской области.