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Ливни сокрушили мост через реку Кубань в Карачаево-Черкесии

Ливни сокрушили мост через реку Кубань в Карачаево-Черкесии

На территории Карачаево-Черкесии в ауле Каменномост произошло частичное обрушение моста через реку Кубань. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по КЧР В Карачаево-Черкесии.

Сообщается, что в настоящее время дорога перекрыта. "Объезд осуществляется по автодороге Карачаевск – Сары-Тюз", - проинформировали в ЕДДС Карачаевского района республики.

Сотрудники экстренного ведомства просят воздержаться от поездок в данном направлении, чтобы избежать затора на дорогах.

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Вестник Кавказа

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