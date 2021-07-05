Заминированная территория горит в Физули (ВИДЕО)

В селе Гаразалы Физулинского района Азербайджана (в направлении населенного пункта Гадрут Ходжавендского района) произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Отмечается, что возгорание вспыхнуло на заминированном поле и частично в лесной полосе в горной местности со сложным рельефом.

В ведомстве подчеркнули, что проводятся необходимые меры по ликвидации пожара, привлечен вертолет авиационного отряда МЧС. В настоящее время продолжаются неотложные меры по тушению пожара.