Власти Крыма предупредили о возможном росте числа поврежденных домов

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов заявил о том, что комиссия, занимающаяся обследованием домов в селах Бахчисарайского района, пострадавших от ливней и подтоплений завершает свою работу 5 июля.

Согласно предварительным оценкам, поврежденными могут быть признаны до 130 домов.

Ранее сообщалось, что в результате непогоды было повреждено 104 жилых дома. Пять из них не подлежат восстановлению. "Число домов, думаю, увеличится. Мы из-за наступления ночи вчера не успели обследовать село Аромат. [В сумме] до 130 домов будет, где могут быть повреждения", - цитирует Кабанова РИА Новости.

Также он отметил, что в регионе наблюдается стабилизация ситуации. "Работает более 100 человек по устранению последствий паводка, 18 единиц техники. Все более или менее нормализуется", - отметил он.