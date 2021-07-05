В Грузии стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19

С 5 июля в Грузии начинается массовая вакцинация от коронавируса.

Прием желающих сделать прививку начался этим утром во всех медицинских учреждениях, включенных в программу. Планируется вакцинировать по 20-25 тыс человек ежедневно.

В Грузии на данный момент имеется 1 млн доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac, утром 5 июля в Тбилиси прибыл самолет с 5 тыс доз AstraZeneca, подаренными Австрией. В июле в страну должна поступить вакцина Pfizer.

В субботу на сайт Минздрава Грузии была совершена кибератака, граждане не могли записаться на прививку, сейчас проблема устранена. Записаться также можно будет с помощью кол-центров в пунктах вакцинации.