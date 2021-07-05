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Лихач сумел взлететь на легковушке в Ставропольском крае

Лихач сумел взлететь на легковушке в Ставропольском крае

Один человек пострадал в результате аварии в Кочубеевском округе Ставрополья.

Как сообщили в ГУ МВД России по СК, ЧП произошло на 7 километре дороги "Невинномысск – Эрсакон" после того, как водитель автомобиля Lifan решил выполнить левый поворот, но на высокой скорости не справился с управлением.

В результате неудачного маневра автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Вестник Кавказа

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