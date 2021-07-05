В Сочи отменили отключение воды, запланированное на 6 июля

Во вторник в Адлерском и Хостинском районах Сочи не будут отключать воду из-за проведения модернизации водозабора на реке Мзымта.

«На данном этапе проведения крупной модернизации водозаборного комплекса на реке Мзымта, специалистам удалось справиться без отключений водоснабжения», – сообщили в понедельник в мэрии курорта.

Сегодня в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста из-за обильных осадков. Жителей просят подготовиться к эвакуации.