Главная » Новости

В Сочи отменили отключение воды, запланированное на 6 июля

В Сочи отменили отключение воды, запланированное на 6 июля

Во вторник в Адлерском и Хостинском районах Сочи не будут отключать воду из-за проведения модернизации водозабора на реке Мзымта.

«На данном этапе проведения крупной модернизации водозаборного комплекса на реке Мзымта, специалистам удалось справиться без отключений водоснабжения», – сообщили в понедельник в мэрии курорта.

Сегодня в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста из-за обильных осадков. Жителей просят подготовиться к эвакуации.

645 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!